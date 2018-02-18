23 مُناصر لشباب قسنطينة رهن الحبس المؤقت بعد لقاء المولودية

إعتقلت مصالح الشرطة بالجزائر العاصمة قبل وبعد لقاء فريق مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة 46 مُناصرا لهذا الأخير.

حيث تم تقديمهم لوكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، والذي أمر بوضع 23 مُناصرا رهن الحبس المؤقت.

بينما تم إطلاق سراح النصف الأخر من الأنصار المُعتقلين، واللذين إستفادوا من إجراءات الإستدعاء المُباشر للمُحاكمة.

وجاءت عملية التوقيف بعد تفتيش دقيق قامت به شرطة العاصمة لأنصار السياسي قبل اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

تم إكتشاف من خلاله عملية سرقة هواتف نقالة قام بها أنصار شباب قسنطينة وكذا ترويج المخدرات وحمل أسلحة بيضاء محظورة.