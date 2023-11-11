230 ألف سكن ريفي و20 ألف LPA و80 ألف تجزئة سينجزها بنك السكن

أوكلت الحكومة لإدارة البنك الوطني للسكن، مهمة انجاز السكنات المدعمة على اختلاف صيغها لتشكل الريفية والترقوية المدعمة والتجزئات الاجتماعية.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أنلاين”، فإن البرنامج الجديد لقطاع السكن الذي يحظى بدعم من الدولة والذي رصد له 172970000000 دينار كتحويلات، فقد أوكلت مهام انجاز لفائدة البنك سالف الذكر أو “الصندوق الوطني للسكن سابقا”، ليشمل انجاز 230 ألف وحدة سكن ريفي، 80 ألف وحدة عبارة عن تجزئات اجتماعية و20 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم.

أما بشأن البرنامج السكني قيد الاستكمال فيمس 270 ألف وحدة سكن ريفي، 110.182تجزئات اجتماعية ، 148 ألف ترقوي مدعم وكذا 360 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التابعة لوكالة عدل.

إلى ذلك، رصدت الحكومة علافا ماليا يقدر بـ140436689708 دينار، لتجسيد استثماراتها في قطاع السكن، وستوجه هذه النفقات للتكفل بالمشاريع التي هي في طور الانجاز وكذا تسجيل اعتمادات الدفع بعنوان البرنامج الجديد من أجل الدراسة وانجاز 130 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي ألإيجاري LPL عبر مختلف الولايات

هذا، وقامت وزارة السكن والعمران بتطوير تطبيق الكتروني يتيح للمواطنين بتقديم طلب الحصول على عقود التعمير الكترونيا بالتنسيق مع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتم إرسال الملف تلقائيا غالى مختلف المتدخلين عبر الشباك الوحيد لدراسته عبر الانترنت وفي حال قبول الطلب، يتم إبلاغ مقدم الطلب عن طريق البريد.