230 عارض دولي.. إفتتاح الصالون الدولي لقطع الغيار وخدمات مابعد البيع

افتتح اليوم الإثنين النسخة السابعة عشر للصالون الدولي لقطع الغيار وخدمات مابعد البيع.

وقال نبيل باي بومرزاق، المدير العام لشركة EQUIP AUTO Algeria أنها اليوم وفي نسختها السابعة عشرة تبدي رغبتها في جمع القطاع الجزائري والدولي بأكمله في الجزائر. حيث سيشهد المعرض ديناميكية إيجابية تجمع بين الشركات الرائدة والعارضين التارخيين والعارضين الجدد.

وأضاف في سياق ذي صلة، أن هذا الحدث القياسي لخدمات ما بعد البيع والخدمات المتعلقة بصيانة السيارات سيحطم جميع الأرقام القياسية. ويعتزم جمع أكثر من 400 عارض وعلامة تجارية و حوالي خمسة عشر دولة. 81 بالمائة منها دولية “الصين، تركيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، بولندا، تايوان، تونس،

الهند، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية” مشاركة قياسية للعارضين في جناح الصين لهذه النسخة، حيث سيقدم أكثر من 230 عارضا معرفتهم وبالتالي دعم تحول أسطول السيارات الجزائري.بالإضافة كذلك إلى 30% من العارضين الجزائريين. وصانعي لقطع الغيار

وأوضح أن الصالون، سيدوم على مدار 4 أيام، ستعرض صناعة ما بعد البيع والتعاقد من الباطن في مجال السيارات.