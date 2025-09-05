230 عاماً تمر على توقيع معاهدة السلام والصداقة الجزائرية الأمريكية

احتفلت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بمرور 230 عاماً على توقيع الجزائر والولايات المتحدة، لمعاهدة السلام والصداقة.

وجاء في بيان للسفارة: “قبل أكثر من قرنين، في 5 سبتمبر 1795. وقعت الجزائر والولايات المتحدة معاهدة السلام والصداقة. مما أسس واحدة من أقدم الشراكات الأمريكية”.

وأضاف البيان: “بينما نحيي ذكرى مرور 230 عاماً على هذه الاتفاقية التاريخية. نحتفل بالصداقة المستمرة والقيم المشتركة التي تربط بين بلدينا. عيد سعيد بمناسبة 230 عاماً من الصداقة لجميع الجزائريين والأمريكيين”.