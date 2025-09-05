230 عاماً تمر على توقيع معاهدة السلام والصداقة الجزائرية الأمريكية
بقلم نادية بن طاهر
احتفلت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بمرور 230 عاماً على توقيع الجزائر والولايات المتحدة، لمعاهدة السلام والصداقة.
وجاء في بيان للسفارة: “قبل أكثر من قرنين، في 5 سبتمبر 1795. وقعت الجزائر والولايات المتحدة معاهدة السلام والصداقة. مما أسس واحدة من أقدم الشراكات الأمريكية”.
وأضاف البيان: “بينما نحيي ذكرى مرور 230 عاماً على هذه الاتفاقية التاريخية. نحتفل بالصداقة المستمرة والقيم المشتركة التي تربط بين بلدينا. عيد سعيد بمناسبة 230 عاماً من الصداقة لجميع الجزائريين والأمريكيين”.
