2300 مليار لعصرنة مركب الحجّار

صادق مجلس مساهمات الدولة على قرارات عديدة من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب.

حيث تمت الـموافقة على إعادة تنظيم الـمركب، وإعادة جدولة ديونه طويلة الـمدى الـمقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار.

كما سيستفيد مركب الحجار من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، وسيزوّد أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والـمياه.

ومنح مجلس مساهمات الدولة موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 49/51، بين مركب “سيدار” للحجار والـمركب الصناعي “عمارة الدزاير”

حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق 160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار.