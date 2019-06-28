23480 حاج جزائري حجز عبر البوابة الإلكترونية

تم إلى غاية منتصف نهار اليوم تسجيل 23480 عملية حجز عبر بوابة الحج الإلكترونية من أصل 36 ألف هو عدد حجاج الجزائر.

وسجل الديوان الوطني للحج و العمرة كمؤسسة مشرفة على العملية، في بيان له، نجاحا باهرا في سيرورة العملية التي تنطلق لأول مرة منذ تاريخ تنظيم الحج.

وتميزا راقيا في إدارتها، وتحكما متينا في تقنيات العصرنة والرقمنة التي يخطوا الديوان خطواتها بثبات ويقين.

وهذا كله انسحب إيجابا على جميع الحجاج المعنيين بهذه العصرنة والرقمنة التي سهلت لهم الكثير من العمليات والإجراءات وأزاحت عنهم الكثير من النصب والوصب.

حيث اصبح بامكان الحاج من اي مكان يتواجد فيه ان يحجز رحلته ويتعرف على الموعد والتوقيت ابتداء .

وقد سجلت مصالح الديوان ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الحجاج واطمئنانا يتزايد ويتضاعف يوما بعد يوم حول العملية ونتائجها الإيجابية.

وعلى الرغم من أن نظام الحجز الإلكتروني عبر موقع بوابة الحج الإلكترونية تم إطلاقه هذا الموسم لأول مرة.

إلا أن الحجاج تمكنوا من مواكبة العملية بجدارة ومسايرتها والاستفادة من خدماتها واستحسانها.

بل وتقديم بعض الملاحظات البناءة والتحفظات القيمة التي نثمنها ونسجلها و نسعى بذلك لبلوغ أقصى درجات الاحترافية لإٍرضاء حجاجنا الميامين والارتقاء بمستوى تنظيم أعظم نسك في الإسلام.

أما ما تم تسجيله كعدم تمكن بعض الحجاج من الحجز وذلك راجع لأن بعض الرحلات كانت قيد الفتح من جهة والطلب الكبير الذي تشهده رحلات الديوان مقارنة برحلات الوكالات.