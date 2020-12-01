235 مليون شخص في العالم يعانون من المجاعة بسبب فيروس كورونا

يعاني أكثر من 235 مليون شخص عبر العالم من المجاعة مع بداية السنة الجديدة 2021 وهذا ما دعى الأمم المتحدة الى اطلاق نداء اليوم الثلاثاء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام2021.

وأشار تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، إلى أن نحو 235 مليونا في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة في العام المقبل، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2020.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، أن “الزيادة ناجمة كليا، تقريبا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف لوكوك: “الصورة التي نعرضها، هي الأكثر كآبة، وقتامة على الإطلاق، حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة”.

وأوضح التقرير أن “العام المقبل سيكون واحد من بين 33 شخصا، بحاجة لمساعدة، يذكر ان الوباء طال أودى بحياة أكثر من 1.45 مليون شخص في العالم.