238 يوما من قصف “البوليزاريو” المستمر على معاقل قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ238 هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود الإحتلال المغربي بمنطقة حفرة اشياف قطاع البكاري ومنطقتي ابرومة وانقاب العبد بقطاع حوزة.

كما استهدف القصف الصحراوي أيضا تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة انقاب العبد بقطاع حوزة وأودي الظمران بقطاع المحبس.

اما بخصوص هجمات اليوم الأربعاء، فلقد دكت نيران قوات “البوليزاريو” جنود “المخزن” بمنطقتي اكصيبي النخلة ولكصيبين بقطاع حوزة.