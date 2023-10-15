2384 شهيدا ونحو 10150 جريحا جراء العدوان على غزة

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 10150، منذ بداية العدوان الصهيوني، حسب ما أعنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء. بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما). في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1100.