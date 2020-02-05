قال البروفسور طاهر ريان، رئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها بمستشفى حسين داي، أن 24 ألف جزائري مصاب بمرض القصور الكلوي.

وأوضح البروفيسور، للإذاعة الجزائرية، أن من بين مرضى القصور الكلوي، يوجد 23 ألفا يخضعون لعمليات تصفية الدم.

وأورد ذات المتحدث، أن عدد المصابين بهذا المرض في الجزائر، يزداد بمعدل 3000 مريض كل سنة.

وينتظر 10 آلاف من مرضى القصور الكلوي، إجراء عمليات جراحية لزرع الكلى، بينما يبقى هذا الرقم مرشح للإرتفاع، حسب ذات المتحدث.

وأحصى البورفيسور، إجراء 300 عملية زراعة كلى في الجزائر كل عام عن طريق نقل الكلية من الحي إلى الحي، وغالبا ما تتم عمليات التبرع من الوسط العائلي.

وفي ذات السياق، ثمن طاهر ريان، الدور الهام الذي تقوم به الوكالة الوطنية لزراعة الأعضاء، خصوصا في التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء.