24 رحلة جوية لنقل الحجاج انطلاقا من مطار وهران إلى البقاع المقدسة

تم برمجة 24 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة”.

وعلى هامش زيارة وزير النقل يوسف شرفة إلى مطار وهران، أبرز مدير الأخير بن شنين نجيب الله بأنه تم برمجة 24 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” للتكفل بنقل 7.875 حاج وحاجة من 11 ولاية من غرب و جنوب غرب الوطن.

وأوضح بن شنين، بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستتولى 9 رحلات، بينما ستتولى شر كة الخطوط الجوية السعودية 15 رحلة.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 22 جوان المقبل بمعدل حوالي 300 حاج في كل رحلة. يضيف المسؤول ذاته.

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