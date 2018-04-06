24 سنة سجنا في حق رئيسة كوريا الجنوبية السّابقة

أدانت محكمة كورية جنوبية الجمعة الرئيسة السابقة “باك جون-هاي” بعقوبة 24 سنة سجنا نافذا، عن تهمة تلقي رشاوٍ.

في فضيحة فساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.

وقالت المحكمة، إّن باك “تواطأت” مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على مبالغ طائلة من مجموعات كبرى.

مثل سامسونج ولوتي؛ لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها.

وهي التهم التي نفتها “باك” صاحبة 66 عاما، ولم تمثل أمام المحكمة.

ويطالب ممثلو الادعاء بسجن باك 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار).

بعد إدانتها باتهامات تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.