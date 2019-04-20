24 شخصا يسحبون استمارات الترشح لرئاسيات 4 جويلية المقبل

سحب 24 راغب في الترشح لرئاسيات 4 جويليىة 2019، إلى غاية نهار الخميس الماضي، استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم، سحب 24 شخص استمارات اكتتاب التوقيعات الفرجية للراغبين في خوض غمار الرئاسيات المقبلة.

وأضافت الداخلية في بيان لها بأنه ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة استقبلت مصالحها، 24 رسالة إبداء النية في الترشح للإسحقاقات الرئاسية.

وأوضح بيان الداخلية بأن المعنيون استلموا كلهم استمارات اكتتاب التوقيعات، بهدف مباشرة جمع التوقيعات والترشح لهذا الموعد الإنتخابي.

ولم تتقدم أي شخصية من الشخصيات المعروفة لإعلان ترشحها أو سحب استمارات الترشح حتى الآن،سواء من الشخصيات الوطنية أورؤساء الأحزاب.