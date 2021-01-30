24 ولاية لم تسجل بها أي حالة وإنخفاض في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 107122 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2888 حالة وفاة.

بينما تماثلت 196حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 73152 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.