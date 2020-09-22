241 مترشحة يجتزن مسابقة أشبال الأمة بوهران

الوطني
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241 مترشحة يجتزن مسابقة أشبال الأمة بوهران
بقلم أعمر أوجيدان

إجتازت اليوم، 241 مترشحة مسابقة القبول للطور الثانوي بمدرسة أشبال الأمة “الشهيد حمداني عدة المدعو سي عثمان” بوهران  بالناحية العسكرية الثانية، تحضيرا للدخول المدرسي 2020-2021.

وحسب ما أعلن عنه رئيس مكتب الإيصال و الإعلام و التوجيه النقيب لكحل أحمد، فإن هذه المسابقة  انطلقت يوم الأحد الماضي وستختم اليوم الثلاثاء .
وذكر النقيب لكحل أحمد، أن  عدد المشاركات في هذه المسابقة قد بلغ  241 مترشحة من مختلف مناطق الوطن .

كما وضح أن أدنى معدل للمترشحات الناجحات برسم نهاية مرحلة التعليم المتوسط كان 17.6.
وسيتم إنتقاء 100 مترشحة من مجموع اللواتي اجتزن المسابقة ، التي شملت الفحص الطبي و اللياقة البدنية .
وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة على موقع وزارة الدفاع الوطني في الفترة ما بين 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.
كما أشار ذات المتحدث، أنه تم توفير كل الوسائل و الإمكانيات اللازمة المتعلقة بالوقاية من كوفيد 19، منها الكمامات و المعقمات واحترام التباعد و الكشف السريع وقياس درجة الحرارة.


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