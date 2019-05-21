2462 جزائري يفوزون في قرعة “الغرين كارد” الأمريكية لسنة 2019

فاز 2462 جزائريا في القرعة السنوية لتأشيرة “الغرين كارد”، التي تنظّمها الولايات المتحدة الأمريكية، لفائدة مواطني مختلف الجنسيات.

وحلت الجزائر ثالثا عربيا بين الدول الأكثر طلبا لتأشيرة الغرين “كارد”، حيث جاءت بعد مصر بـ4185 فائز والسودان 2617 فائز.

وسيستفيد الفائزون في عملية القرعة لهذه التأشيرة، التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيمها بشكل سنوي، على بطاقة إقامة وعمل

فضلا عن تسهيلات كبيرة لأجل مساعدتهم على بناء حياتهم الخاصة بأمريكا، مع إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية بعد 5سنوات إقامة.