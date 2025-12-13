إعــــلانات
25 حالة تسمم بالغاز خلال 24 ساعة!

بقلم نادية بن طاهر
تعرض 25 شخصا، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2750 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، 8 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 25 حالة تسمم، وحالة وفاة.

كما سجلت ذات المصالح 145 تدخل في حوادث المرور، والتي أسفرت عن تسجيل 5 حالات وفاة و180 جريحًا.

