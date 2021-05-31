25 قتيلا ونقل العشرات إلى المستشفى بسبب شرب كحول سامة في الهند

توفي 25 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة في شمال الهند، حسبما أفادت به الشرطة الهندية. مشيرة إلى أنه تم توقيف 10 رجال يبيعون كحولا مغشوشة في ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات الهند إكتظاظا.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة عجب سينغ لوكالة فرانس برس، “حتى الآن لقي 25 شخصا مصرعهم فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج”، مشيرا إلى توقيف 10 أشخاص.

وكانت سلطات الولاية أغلقت محلات المشروبات الكحولية في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.وأودت الجائحة بـ160 ألف شخص في أرجاء البلاد منذ الأول من أفريل الماضي. لكنّ مع تراجع اعداد الحالات سمحت الولاية باستئناف بيع المشروبات الكحولية.

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا من جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير قانونية. ويقدر استهلاك الكحول في الهند بخمسة مليارات لتر سنويا. ويتم إنتاج نحو 40 بالمئة منها بصورة مخالفة للقانون، وفق الجمعية الهندية للمشروبات الكحولية والخمور العالمية.

وغالبا ما تحصل الوفيات جراء إضافة مهرّبي الكحول مادة الميثانول الشديدة السمية إلى المشروبات لزيادة نسبة الكحول فيها. وتناول مادة الميثانول قد يتسبب بالعمى وبأضرار في الكبد، كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا كانت نسبة المادة في المشروبات كبيرة.