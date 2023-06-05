25 لاعبا دوليا سابقا في تربص للحصول على إجازة “كاف أ”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن برمجة تربص خاص باللاعبين الدوليين السابقين، من أجل الحصول على إجازة تدريب “كاف أ”، بمشاركة 25 لاعبا.

وفي بيان نشرته أمس الأحد، عبر موقعها الالكتروني، أوضحت “الفاف” بأن تربص الحصول على أعلى شهادة تدريب تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سينطلق الجمعة القادم الـ 9 جوان الجاري.

كما أشارت الاتحادية إلى أن التربص الذي سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء الـ 14 من شهر جوان. سيجري بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة.

داعية المعنيين بالأمر للحضور إلى نادي الجيش. بعد غدا الأربعاء بداية من الساعة الـ 16:00، ومعهم اللباس الرياضي.

وتجدر الإشارة، فإن القائمة المعنية بالحصول على إجازة “كاف” أ. ضمت عدة أسماء تمتهن التدريب في الوقت الحالي وأخرى سبق لها العمل في هذا المجال. في صورة سمير زاوي، وشريف الوزاني، ومحمد طاليس وحسين عشيو.