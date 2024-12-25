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الرياضة

25 لاعبا في تربص منتخب كرة اليد تحضيرا لـ “المونديال”

بقلم محمد لمين صحراوي
25 لاعبا في تربص منتخب كرة اليد تحضيرا لـ “المونديال”
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دخل المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر، منذ أول أمس الاثنين، في تربص تحضيري، تحسبا للمشاركة في كأس العالم المقررة ما بين الـ 14 جانفي والـ 2 فيفري 2025، بالنرويج، الدنمارك وكرواتيا.

واستدعى مدرب “الخضر” لكرة اليد، فاروق دهيلي، 25 لاعبا، لهذا التربص الذي سيُختتم يوم الجمعة الـ 3 جانفي 2025. وهو التربص الذي سيكون حاسما لضبط القائمة النهائية المعنية بـ “المونديال”.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني، يتواجد في المجموعة الثانية لمونديال كرة اليد 2025، رفقة كل من حامل اللقب الدنمارك وتونس وإيطاليا.

ويرتقب أن تحتضن مدينة “هيرنينغ” الدنماركية، مباريات المنتخب الوطني. الذي كان قد أجرى تربصا تحضيريا ما بين الـ 5 والـ 14 نوفمبر الماضي. بحضور 20 لاعبا فقط، وذلك، بالأراضي البولونية.

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