25 لاعب دولي سابق معني باجتياز تربص شاهدة التدريب “كاف أ”

وجهت المديرية الفنية الوطنية، الدعوة للفوج الثاني الذي يضم 25 لاعب دولي سابق، من أجل اجتياز تربص شهادة التدريب “كاف أ”.

وكشفت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، بأن هذا التربص مقرر اجراؤه بفندق “الاولمبيك” بالعاصمة.

كما حدد تاريخ 18 جوان الجاري، على الساعة الرابعة مساء، كموعد للشروع في استقبال الدوليين السابقين المعنيين باجتياز هذا التربص الذي يدوم من 19 إلى 25 جوان.

وضمت قائمة اللاعبين الدوليين السابقين المعنيين بهذا التربص التكويني، أسماء كل من: