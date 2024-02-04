25 مركزا لمكافحة السرطان في الجزائر

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على تدشين الطبعة الـ7 من الصالون الوطني للإعلام حول مكافحة السرطان “سيكان 2024”.

وأشار وزير الصحة الى انجاز “21 مركزا لمكافحة السرطان, يضاف اليها 4 اخرى في افاق 2025. فضلا عن تبني لا مركزية العلاج الكيميائي الذي يتم على المستوى المحلي من اجل تفادي التنقل وضمان تقريب الصحة من المواطن”.

كما ذكر سايحي بان الوقاية تشكل “أساس العمل الجواري”. مشيرا الى ان تطور المرض “اقل حدة في بلدنا منه في اماكن أخرى”. مرجعا ذلك “الى وعي السكان بنظافة الأغذية و ضرورة القيام بالنشاط الرياضي في المناهج المدرسية”.

وأكدت رئيسة جمعية “الأمل”, حميدة كتاب, على التقدم المحقق في مجال التكفل بمرض السرطان في الجزائر. مشيرة إلى ضرورة التحسيس في مجال الوقاية من هذا المرض.

كما ستشهد هذه الطبعة الـ7 من الصالون, تنظيم محاضرات حول مواضيع مرتبط بشتى انواع السرطانات و التكفل بها. و كذا اثر الاتصال و التحسيس على عملية الكشف و متابعة المرض.