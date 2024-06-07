25 مليار سنتيم خسائر أحداث ملعب “حملاوي”

قدرت السلطات المحلية لمدينة قسنطينة، الخسائر المسجلة على مستوى ملعب الشهيد “حملاوي”، بـ 25 مليار سنتيم، عقب أحداث الشغب في لقاء الشباب المحلي واتحاد العاصمة.

وكشفت الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، نقلا عن مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، بأن الخسائر قدرت بـ 25 مليار سنتيم.

وتسببت أحداث الشغب التي عاشها ملعب “حملاوي” يوم الاثنين الماضي، ضمن تسوية الجولة 24، في حرمان أنصار كل الأندية من حضور لقاءات الجولتين 28 و29، مع منع تنقل أنصار الأندية الزائرة في الجولة 30 والأخيرة.

للإشارة فإن الخسائر المسجلة، في المباراة التي انتهت على وقع التعادل الايجابي. بهدف لمثله ستسددها كل من إدارة شباب قسنطينة ونظيرتها من اتحاد العاصمة، حسبما جاء في بيان الرابطة.

وكانت لجنة الانضباط، قد عاقب “السياسي” بحرمانه من أنصاره في 6 لقاءات 3 منها تلعب خارج قسنطينة، وغرامة بـ 20 مليون سنتيم، بسبب “الفيميجان”. مع حرمان الفريق من عائدات البث التلفزيوني لذات المباراة.

فيما عوقب الاتحاد بـ 4 ملايين سنتيم بسبب السلوك السيء للفريق. وغرامة مالبية بقيمة 40 مليون سنتيم، بسبب الألعاب النارية. وأخرى بنفس القيمة بسبب اتلاف الأنصار لكراسي المدرجات.