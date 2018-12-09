25 مليون أورو ديون الجزائر بالمستشفيات الفرنسية

أكدت السفارة الفرنسية بالجزائر، أن الديون الفردية للمرضى الجزائريين في فرنسا قاربت 25 مليون أورو.

وحسب بيان للسفارة الفرنسية، فإن البروتوكول الموقع بين الجزائر وفرنسا في أفريل 2016 بالجزائر العاصمة ملحق بالإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي.

والمتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة المقدمة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمينن اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمقيمين في الجزائر.

وتمت المصادقة على هذا البروتوكول بمرسوم من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 نوفمبر.

سيسمح التقليل من المرضى الجزائريين الذين يعالجون في المستشفيات الفرنسية في إطار إجراءات فردية.

والتي نجم عنها دين يقارب 25 مليون أورو ومشاكل في استرجاع الأموال.

مشيرا إلى أنه على المرضى الجزائريين الذين لم يحصلوا على ترخيص مسبق من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.

أن يدفعوا تكاليف العلاج كاملة.