25 مليون دولار حجم صادرات الميناء الجاف “تكستار” ببرج بوعريريج خلال 2018

بلغ حجم قيمة الصادرات للميناء الجاف ببلدية “تكستار” ببرج بوعريريج، أزيد من 25 مليون دولار خلال سنة 2018.

ويحتل الميناء الجاف المرتبة الثالثة وطنيا في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات، ليصبح بذلك مكسبا هاما بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين بالمنطقة.

وحسبما أفاد به مدير غرفة التجارة والصناعة عبد القادر حايد، أنّ الميناء الجاف “تكستار” التابع للمؤسسة المينائية ببجاية، قد استطاع في ظرف قصير أن يستحوذ على نحو 30 بالمائة من حجم تعاملات السوق الوطنية.

حيث حققت عمليات التصدير عبره ارتفاعا بقيمة قاربت 10 ملايين دولار، مقارنة بالسنة الماضية وذلك بفضل الإستفادة من مزايا التسهيلات الجمركية.

كما سجلت هذه المنشأة الاقتصادية الهامة ارتفاعا في عدد الحاويات بنحو”ثمانية أضعاف” .

حيث قفز عددها من 500 حاوية في السنة الأولى لدخول الميناء الجاف حيز الاستغلال في 2016 إلى أزيد من 4 آلاف حاوية خلال سنة 2018.

وأضاف المتحدث، بلغة الأرقام أن هذا الميناء قد حقق “قفزة نوعية”،حيث سجل قرابة 25 مليون دولار من المواد الموجهة للتصدير إلى غاية الثلاثي الثالث للسنة الجارية.

فيما سجل 318 عملية تصدير شملت مختلف السلع و المنتجات المصنعة عبر هذه الولاية و هو”رقم مرشح للارتفاع مع نهاية السنة الجارية”.