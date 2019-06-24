25 مليون سنتيم لـ 15 ألف متقاعد نهايـة جوان

تمنحها لهم لجنة الخدمات الاجتماعية استكمالا لمخطط عمل العهدة الإضافية

وزارة التربية ترسل لجنة لمراقبة صرف أموال اللجنة

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن 15 ألف متقاعد سيستفيد من منحة تقدر بـ 25 مليون سنتيم، وهذا في إطار استكمال الملفات الخاصة بالمتقاعدين.

قبل انتهاء العهدة الإضافية للجنة التي ممدتها وزارة التربية شهر أكتوبر. وحسب رئيس اللجنة.

فإنه خلال الأشهر الماضية تم تسوية ملف 25 ألف متقاعد من خلال ميزانية 2018، فيما تدخل تسوية 15 ألف في إطار الميزانية الخاصة بسنة 2019.

وكشفت اللجنة أن وزارة التربية الوطنية قامت قبل أشهر بإرسال لجنة مراقبة لعملية صرف الأموال ورفع تقرير عن منحى صرف الأموال.

أين أكد أن التقرير كان إيجابيا، حيث أن اللجنة لم تسجل أي تجاوزات، وهذا ما زاد من اطمئنان عمال التربية على أموالهم التي ستوزع عليهم عبر مراحل.

هذا وكانت وزارة التربية قد وجهت تعليمات لمديريات التربية الوطنية تقضي بضرورة العمل على تجديد هياكل التسيير الخاصة بأموال الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية.

وكذا نقل المهام من اللجان القديمة المتواجدة على مستوى كل ولاية إلى أعضاء اللجان الجديدة المنتخبة.

قصد الإسراع في صرف هذه الأموال المقدّرة إلى حد الآن بـ 130 ألف مليار سنتيم لفائدة الموظفين، في الوقت الذي كان من المفروض أن تقوم بذلك منذ شهر.

من جهة أخرى، كشفت لجنة الخدمات الاجتماعية أنها فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من المنح التي يتم منحها كل مرة.

وهذا بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من قبل عمال التربية الذين بقوا لعدة سنوات يدفعون الاشتراكات من دون الاستفادة من أي سنتيم.

كما أكدت من جهة أخرى أنها تحرس سنويا على تقديم تقريرها المالي والأدبي لوزارة التربية مع تفصيل في الأموال الموجودة وجهة صرفها.

كما أكدت اللجنة أنه خلال فترتها التمديدية التي بدأت منذ 31 أكتوبر الماضي، عملت على صب مختلف المنح الموجهة لمنتسبي القطاع أو لذويهم من الأرامل واليتامى.

كما تم صب جميع المنح الخاصة بالمساعدات الاجتماعية التي تمثل أكثر من 90 ٪ من الميزانية العامة الموجهة أصلا للجانب الاجتماعي.

حيث أن 30 من المائة تذهب إلى المساعدات الاجتماعية والشق المتعلق بالصحة، مقابل 60 من المائة للتقاعد و10 من المائة لمختلف الأنشطة الثقافية.