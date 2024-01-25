25 مليون شخص في الجزائر يستخدمون “الفايسبوك”

كشفت آخر الإحصائيات في مجال الرقمنة، أن أكثر من 5 ملايين شخص لديهم هاتف ثابت. وأكثر من 45 مليون شخص يستعمل الهاتف النقال في الجزائر.

كما أضاف جلال بوعبد الله خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني، مستندا إلى ذات الإحصائيات، أن 25 مليون شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. فيما تم تسجيل 22 مليون حساب “فايسبوك”.

واستنادا للأرقام التي أبرزها الخبير في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، فإن 66 بالمائة من المواطنين يستعملون الإنترنيت.

وجاءت تصريحات جلال بو عبد الله، خلال الدورة التكوينية الـ76 لنادي الصحافة التي نظمها متعامل الهاتف النقال “أريد”.