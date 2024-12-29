25 ميدالية للجزائر في البطولة العربية لـ”دراجة المضمار”

نجح المنتخب الوطني الجزائري، في حصد 25 ميدالية متنوعة، في البطولة العربية لـ”دراجة المضمار” التي جرت فعالياتها، في العاصمة المصرية القاهرة ما بين الـ 25 والـ 28 ديسمبر الجاري.

وفي الفترة المسائية من اليوم الثالث والأخير، أمس السبت، حصدت النخبة الوطنية 8 ميداليات كاملة، منها ذهبية عن طريق ٱنس رياحي ومحمد حمزاوي، في سباق “الماديسون” أواسط. إلى جانب فضيتين و5 برونزيات.

ليبصم المنتخب الوطني، الذي شارك بتعداد ضم 13 دراجا. على مشاركة مشرفة في دورة القاهرة، بحصده 25 ميدالية، منها 4 ذهبيات و7 فضيات مقابل 14 ميدالية برونزية.

وجاءت الميداليات المحصل عليها في البطولة العربية لدراجة المضمار، على النحو التالي:

حصيلة اليوم الأول : 9 ميداليات

الذهبية : 02

ٱنس رياحي - سباق النقاط أواسط

ٱنس رياحي – سباق الكيرين أواسط

الفضية : 04

ملاك مشاب – سباق الكيرين وسطيات

ملاك مشاب – سباق 500 م وسطيات

محمد نجيب عسال – سباق الكيرين أكابر

المنتخب الوطني أكابر – سباق المطاردة فرقي

البرونزية 03

سهام بوصبع – سباق الكيرين اكابر سيدات

ملاك مشاب – سباق الاقصاء

الخصيب ساسان – سباق الكيلومتر

حصيلة اليوم الثاني : 8 ميداليات

ذهبية 01

ملاك مشاب : سباق النقاط وسطيات

فضية : 01

اسامة عبد الله ميموني : سباق المطاردة اكابر

وبرونزية 06

يامنة بويقور : سباق النقاط وسطيات

ملاك مشاب : سباق المطاردة وسطيات

انس رياحي: سباق سكراش اواسط

انس رياحي: سباق السرعة اواسط

محمد نجيب عسال: سباق السرعة اكابر

يامنة بويقور: سباق السرعة وسطيات

حصيلة اليوم الثالث: 8 ميداليات

– الذهب 01

ٱنس رياحي و محمد حمزاوي : سباق الماديسون أواسط

– الفضية 02

انس رياحي وعبد الحميد شرحبيل و صالح حمزيوي : سباق السرعة الاولمبية اواسط

الخصيب ساسان و محمد نجيب عسال و زاكي بودار : سباق السرعة الاولمبية اكابر

– البرونزية 05

ملاك مشاب : سباق سكراش وسطيات

ملاك مشاب : سباق الاومنيوم وسطيات

محمد نجيب عسال واسامة ميموني : سباق الماديسون أكابر

سهام بوصبع : سباق سكراش اكابر سيدات

سهام بوصبع: سباق النقاط أكابر سيدات