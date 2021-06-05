أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 130.681 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 3.510 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 228 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 90.995 حالة. بينما يتواجد 24 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات بينما 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 11 سجلت أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.