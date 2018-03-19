2500 دينار “بروسي” بسبب إنعدام ورقة بالبلديات !!

وجد العديد من المواطنون أنفسهم ضحية عدم تجديد الإستمارات الخاصة بتصريح ببيع السيارة والتي حدّدت مدتها مؤخرا بـ 30 يوما.

بعدما أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تعليمة لها بإلغاء تحديد مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات.

التي كانت مضبوطة في السابق بفترة 90 يوما، أي ثلاثة أشهر، لتصبح حاليا محددة بشهر واحد.

كما أمرت التعليمة بضرورة مرافقة هذا الإجراء التخفيفي المطابق للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

بفرض غرامة جزافية تحدد بـ2500 دينار نتيجة عدم التصريح بنقل ملكية المركبة، إضافة إلى أنه لا يمكن السير ببطاقة الترقيم المستقلة.

التي تحمل عبارة البيع، إلا خلال شهر واحد من تاريخ البيع، وهو الإجراء الردعي الوحيد المنصوص عليه في هذا الإطار.

وعليه فإن الغرامة المالية تفرض بعد انقضاء أجل شهر من شطب بطاقة ترقيم المركبة موضوع البيع.

من جهتها أكد العديد من المواطنين أنهم لم يكونوا على علم بهذا الإجراء إلى غاية تفاجئهم بغرامات مالية تقدر بـ2500 دينار.

أرسلت لهم بسبب التأخر في تحويل نقل ملكية المركبة، بالرغم من أن مدة صلاحية الإستمارية لا تزال محددة بـ 90 يوما.

ليبقى المواطن وحده يتخبط بسبب لا مبالاة السلطات المحلية التي لم تقم بتغيير الإستمارات المحددة بـ 30 يوما.

وجلبها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

للإشارة فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أشارت إلى أن التعليمة جاءت طبقا للإنشغالات المطروحة في بعض الولايات.

بخصوص الصعوبات التي يتلقاها طالبي ترقيم مركباتهم الذين أودعوا ملفات طلب الترقيم تحتوي على تصاريح بالبيع تتجاوز 3 أشهر.