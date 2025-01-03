2500 دينار غرامة الوقوف أو التوقف في هذه الحالة  

ذكّرت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، بأن الوقوف أو التوقف على ممر الراجلين ممنوع منعا باتا.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني، في منشور لها عبر فيسبوك، بأن الوقوف أو التوقف على ممر الراجلين ممنوع منعا باتا، تحت أي ظرف من الظروف حتى في حال الازدحامات المرورية.

ويعدّ الوقوف أو التوقف على ممر الراجلين مخالفة مرورية، طبقا لأحكام المادة 64 من المرسوم التنفيذي 04-381.

ويعاقب مرتكبها بموجب المادة 66/ب7 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج .