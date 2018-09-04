2500 شرطي لتأمين الدخول المدرسي ببومرداس

سطرت مصالح الأمن الولائي لبومرداس مخططا أمنيا وقائيا تحسبا للدخول الإجتماعي و الدراسي لموسم 2018/2019.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الثلاثاء، فإن المخطط يأتي قصد تأمين كل شرائح المجتمع، بما فيها فئة الأطفال المتمدرسين.

و كذا أولياء الأمور المرافقين لهم، حيث تم تسخير تعداد بشــري يقدر بـ 2500 شرطي و الذي يكلف بمختلف المهام الأمنية.

حيث سيتم توزيع كل التشكيلات الأمنية على مستوى المؤسسات التربوية والساحات العمومية ومفترق الطرق.

بالإضافة إلى مداخل و مخارج المدن الحضرية عبر الولاية.

من أجل تسهيل تنقلات الأطفال و أوليائهم بكل أريحية، كما ستقوم الفرق العملياتية بدوريات راكبة و راجلة عبر مختلف النقاط.

التي تشهد كثافة مرورية للوقوف على كل المظاهر، التي من شأنها أن تعرقل السير الحسن للدخول الإجتماعي و المدرسي.