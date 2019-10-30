2504 نشاط تحسيسي للأمن حول أخطار المخدرات في الثلاثي الثالث لـ2019

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، 2504 نشاط توعوي وتحسيسي على المستوى الوطني، حول أخطار إستهلاك المخدرات، خلال الثلاثي الثالث لـ2019.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الأربعاء، تضمنت هذه الحملات التحسيسية، عدة نشاطات وتظاهرات جوارية.

وأشرف على هذه التظاهرات، إطارات وأخصائيون نفسانيون للأمن الوطني، في مجال التنشيط البيداغوجي.

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة، بتنشيط 495 محاضرة ودرس توعوي.

بالإضافة إلى إطلاق 315 قافلة توعوية متنقلة وأبواب مفتوحة، على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية، ومراكز التكوين المهني والتمهين.

وكذا المؤسسات التربوية والجامعات، إلى جانب الساحات العمومية والشواطئ.

وسمحت العملية الوقائية للأمن الوطني للتحسيس من أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، ببرمجة 36 نشاط توجيهي.

كما قامت مصالح الأمن خلال هذه العملية، بمرافقة لفائدة المدمين على المستوى الوطني، للتقرب منهم وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم.

بالإضافة إلى المساهمة في مساعدة المدمنين، على الإقلاع عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.