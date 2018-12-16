254 وكالة سياحية لتنظيم العمرة.. وإجراءات جديدة لمحاربة المحتالين

من حق الزبون طلب وثيقة الاعتماد للتأكد من صحتها

الوزارة تلزم الوكالة بعرض الرخصة أو عقد المناولة أمام الزبائن

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى التأكد والتحقق من أن الوكالة التي يرغب في الاستفادة من خدماتها تحوز على رخصة تنظيم العمرة لهذا الموسم، وصادرة من طرف مصالح مديرية نشاط العمرة بالديوان أو متعاقدة بعقد مناولة مع وكالة مرخصة.

وألزم الديوان الوطني للحج والعمرة، جميع الوكالات المرخصة بإعلان وعرض الرخصة أو عقد المناولة بشكل واضح في مقراتها وفروعها، كما يحق للزبائن طلب الرخصة للإطلاع عليها والتأكد منها في حالة عدم الالتزام بعرضها.

وأعلن الديوان عن القائمة النهائية وكالات السياحة والأسفار التي تحوز على ترخيص لتنظيم العمرة الموسم الحالي والتي وصل عددها إلى 254 وكالة.

هذا في الوقت الذي تلقى الديوان الوطني للحج والعمرة، ملف 295 وكالة سياحية أبدت رغبتها للمشاركة في تنظيم موسم العمرة الجاري، وسجلت إلكترونيا.

وتقرر هذا الموسم تقليص آجال معالجة الملفات، أين تستغرق إجراءات دراسة ملفات والوكالات ومنح الترخيص في مدة 12 ساعة فقط، وذلك لكون التسجيل الإلكتروني لا يأخذ وقتا كبيرا.

ومن جهة أخرى، فإن السفارة السعودية بالجزائر اعتمدت 7 مراكز لأخذ بصمات المعتمرين وطالبي تأشيرة المملكة، مع إمكانية الاقتراب من المركز لأخذ البصمة الوراثية قبل 6 أشهر من زيارة البقاع المقدسة.

ويتم منح كل معتمر شهادة تثبت أخذ بصماته يتم إيداعها بملف طلب التأشيرة، مع إمكانية تنظيم الوكالة رحلة جماعية للمعتمرين إلى أحد هذه المراكز السبعة.

وفي هذا الصدد قرر أصحاب الوكالات السياحية احتساب كل التكاليف الخاصة بعملية نقل المعتمرين إلى المراكز لأخذ البصمة في تسعيرة العمرة.

خاصة وأن الأمر يتطلب رحلات جماعية بالنسبة لكبار السن من سكان المناطق الداخلية والجنوب، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار العمرة.