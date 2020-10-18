255 مكالمة هاتفية و30 رسالة sms.. هذا ماقال حداد عن علاقته بالسعيد بوتفليقة

نفى الذراع المالي للنظام السابق علي حداد أن تكون له أي اتصالات مع الرجل القوي في السلطة سابقا وشقيق رئيس الجمهورية ومستشاره السابق سعيد بوتفليقة.

وواجه قاضي الجلسة علي حداد بالأدلة والقرائن التي تثبت اتصالاته الهاتفية المتكررة مع سعيد بوتفليقة

القاضي: يكمل استجواب علي حداد خلال الجلسة المسائية

القاضي: هل كنت تتصل بسعيد بوتفليقة تطلب منه أن يتدخل لصالحك

حداد للقاضي: لم اتصل يوما بالسعيد بوتفليقة

القاضي : 678 مليون دج لم يتم دفعها خلال الفترة 2009-2014

حداد: لقد قمت بتسديد كل الضرائب والقروض ومنحتهم 350 مليار فائدة انا بدوري مدين للادارة 46 مليار دينار

القاضي: قل لي يا ترى لم تكن تتصل مع السعيد بوتفليقة والمدواء للظفر بالمشاريع؟

حداد:ابدا لم اتصل بالسعيد ولم أطلب منه حتى أن يعالج لي ولو مسمار في شركتي

القاضي: 255 مكالمة هاتفية و30 رسائلsms بينك وبين السعيد بوتفلقية ماذا تعلق عنها

حداد : الرسائل النصية لا تتعدى تحايا وتهنئات الأعياد والمناسبات الدينية أما المكالمات الهاتفية فهي تتعلق باشغال وبرامج منتدى رجال الأعمال fce.

المحامي: ماهي علاقة اشقائك في التسيير وخاصة ابن شقيقك حداد سفيان

حداد: عندي الحرية المطلقة في التسير وربوح ليس له دخل usma وندمت كثيرا لشرائها لأنه منذ لك الوقت وشقيقي ربوح يمضي جل وقته في الملعب.

القاضي: ماعلاقتك بمستشار الرئيس رقيق مختار تبين خلال توقيفك وانت في طريقك إلى تونس تبين من خلال كشوفات الاتصالات انه خلال تلك الفترة كان لك عدة مكالمات معه، هذا السؤال يدخل في إطار استغلالك العلاقة للحصول على امتيارات.

حداد: لم اتصل بمستشار الرئيس رقيق مختار ولست اعرفه

حداد: لا هذا لم يحدث أنا كنت في اتصال مع محمد رقيق مستشار عندي في المجمع هم من أخلطوا في الأسامي لو يتم التدقيق َالتحقيق في الرقم الهاتفي سيجدون أنه لا يخص رقيق مختار.