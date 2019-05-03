256 ألف جزائري اعتمروا هذا الموسم قبل دخول شهر رمضان

تجاوز عدد الجزائريين المتحصّلين على التأشيرة لزيارة البقاع المقدسة، وأداء مناسك العمرة هذا الموسم، 256 ألف شخص حسب إحصائيات رسمية.

وكشف المؤشر الأسبوعي، المتضمن عدد التأشيرات التي أصدرتها قنصليات المملكة العربية السعودية هذا الموسم، عن استفادة 256 ألف و295 جزائري

من تأشيرات العمرة لأداء المناسك، وذلك من أصل 6 مليون و571 ألف و997 تأشيرة تم إصدارها عبر مختلف بلدان العالم.

وتعرف الجزائر هذا الموسم تراجعا في عدد المعتمرين مقارنة بالموسم الماضي، الذي حقق فيه الجزائريون رقما قياسيا بتجاوز 400ألف معتمر.

ومع اقتراب دخول شهر رمضان فقد بقي أمام الجزائر تقدم 150 ألف معتمر إضافي، لأداء المناسك من أجل بلوغ

الرقم الذي تم تحقيقه الموسم الماضي،حيث تحتل الجزائر بذلك المركز الثامن بين البلدان التي يعرف مواطنوها إقبالا كبيرا على العمرة.