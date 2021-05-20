256 شهيدا و7892 جريحا.. حصيلة العدوان الصهيوني على فلسطين

بلغت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، 256 شهيدا، و7892 جريحا.

وحسب وزارة الصحة في فلسطين، ارتقى 8 شهداء أمس الأربعاء، في اليوم العاشر للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة، إلى 228 شهيدا بينهم 65 طفلا، و38 سيدة، و1620 جريحا.

واستشهدت مواطنة في الضفة الغربية، شرق الخليل برصاص مستوطن، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 27 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا.

فيما استشهد شاب في القدس المحتلة وأصيب 1108 آخرين، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم.