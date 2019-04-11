257 شهيد.. سنة تمر على تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك !

11 أفريل 2018، يعتبر هذا التاريخ يوم أسود، بأذهان الشعب الجزائري، جعلت كل البلد حزين، إثر سقوط طائرة عسكرية تضمن رحلة بوفاريك-تندوف-بشار.

على الساعة السابعة و50 دقيقة، سقطت الطائرة العسكرية، من نوع “اليوشين”، بعد أمتار من إقلاعها من مطار بوفاريك فوق مزرعة.

ويذكر أن قائد الطائرة، الشهيد، اسماعيل دوسن، تفادي المناطق السكنية، بعد اشتعال أحد أجنحة الطائرة.

وفي نفس اليوم،أعلن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك عن حداد لمدة 3 أيام، تضامنا مع عائلات ضحايا 257 شهيد.

وكانت الطائرة العسكرية، تقل جنود وعائلاتهم، الذين فقدوا الحياة إثر تحطمها، كما أصيب مزارع بجروح خلال سقوطها.

إنا لله وإنا إليه راجعون