259 عداءً يشاركون في البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي ببجاية

نظمت المدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة، اليوم الاثنين، البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للعدو الريفي “ذكور وإناث”.

وتهدف هذه المنافسة الرياضية إلى الرفع من درجة التحضير البدني، والاستعداد لمختلف البطولات الوطنية.

كما عرفت هذه التظاهرة، مشاركة 259 عداء وعداءة يمثلون 23 فريقا من مختلف المدارس العسكرية.

وتنافس العداءون، في مضمار طبيعي متنوع في ظروف تنظيمية محكمة.

كما شهد السباق، تنافسا شديدا بين العدائين والعداءات في روح رياضية عالية.

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المدرسة العليا للدرك الوطني تحتضن البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو

هذا واحتضنت المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2021، مجريات البطولة الوطنية العسكرية للكراتي دو ” ذكور وإناث ” بمشاركة 300 رياضيا.

وشارك في هذه الدورة، 29 فريقا في البطولة يمثلون قيادة القوات، قيادة الدرك الوطني. وقيادة النواحي العسكرية، المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي، وهياكل التكوين والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي.

هذا وستعرف هذه البطولة منافسات في صنفي الكاتا ، والكيميتي، “ذكور وإناث” فردي وحسب الفرق.

إختتام البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة

اختتمت، بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، ببرج البحري بالناحية العسكرية الأولى البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة، شهر أكتوبر الماضي.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقدشارك في هذه البطولة الوطنية العسكرية 11 فريقا يمثلون مختلف المدارس العسكرية.

وحل في المرتبة الأولى فريق الأكاديمية العسكرية لشرشال. وفي المرتبة الثانية فريق المدرسة العليا للبحرية، فيما عادت المرتبة الثالثة لفريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات.