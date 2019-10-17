26 أكتوبر المقبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن 26 أكتوبر المقبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن القرار جاء طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات الرئاسية.

كما أن إيداع تصريح بالترشح يتم في ظرف أربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية.

وعليه فإن آخر آجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 أكتوبر في منتصف الليل.

وطلبت ذات الهيئة من المترشحين أخذ موعد مسبق للتكفل وتحديد عملية الإستقبال وملئ الإستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية.