أكد مدير ملعب 5 جويلية “محمد حاج علي” أن كل الظروف مواتية لإحتضان مباراة الداربي العاصمي الذي سيجمع مولودية الجزائر بشباب بلوزداد في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وقال حاج علي في تصريح للنهار ظهيرة اليوم قائلا: ” قمنا بفتح الأبواب بداية من الساعة الثانية زوالا، حتى نسمح للأنصار التوافد على الملعب ساعتين فقط قبل إنطلاق اللقاء”

وفيما يخص عدد التذاكر التي تم بيعها إلى حد الآن بأكشاك ملعب 5 جويلية قال حاج علي:

“بيعت 6 آلاف تذكرة يوم أمس من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة السادسة، ووصلنا إلى 15 ألف تذكرة لحد الآن”.

وتطرق حاج علي إلى حالة أرضية الميدان التي ستحتضن مباراة اليوم موضحا:

“نسهر على أرضية الميدان لمدة 7/7 أيام وهي صالحة لإحتضان مبارتين في كل أسبوع ”

وفيما يخص الإجراءات التنظيمية التي تم الإعتماد عليها لإنجاح الداربي العاصمي قال حاج علي:

“خصصنا 26 بابا لدخول الأنصار و14 كشكا لإقتناء التذاكر، والسماح لأنصارنا بالولوج للملعب في أريحية تامة”.