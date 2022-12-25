26 دولي سابق يخوض تربصا تكوينيا للحصول على إجازتي كاف B وكاف C

باشرت المديرية الفنية لـ “الفاف” إطلاق الوحدة الأولى من رخص التدريب كاف B وكاف C المخصصة لـ 26 لاعب دولي سابق.

كما قالت، أن التربص سيكون تحت إشراف المدير الفني الجديد مصطفى بسكري رفقة مساعده زهير جلول. وهو الثنائي الذي شجّع المرشّحين على إكمال مشروعهم التكويني.

و ركّز بسكري في حديثه مع اللاعبين السابقين على أهمية التكوين، مؤكدا استعداد لتقديم دعمه لتسهيل مهمتهم في دخول عالم التدريب من أوسع الأبواب.

كما تواجد توفيق قريشي رفقة بسكري و جلول، حيث أكّد هو الأخر دعمه، وجاهزيته لتقديم يد العون.

يذكر. أن التربص بدأ في 22 سبتمبر و سيختتم يوم 29 من نفس الشهر.

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