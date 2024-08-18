26 رياضيا يمثلون الجزائر في الألعاب البارالمبية باريس 2024

ستكون الجزائر مُمثلة بـ26 رياضياً، في الطبعة الـ33 من الألعاب البارالمبية، المقررة في باريس، خلال الفترة ما بين 28 أوت إلى 8 سبتمبر 2024.

وحسب الإذاعة الوطنية، ستشارك الجزائر في هذه الألعاب، في أربعة اختصاصات، وهي ألعاب القوى (20)، الحمل بالقوى (3)، الجيدو (2)، الكانوي كاياك (1).

كما أضاف ذات المصدر، بأن وفد عن اللجنة الأولمبية الجزائرية، سيتنقل إلى باريس يوم 21 أوت، للوقوف على آخر التحضيرات.

كما أضاف ذات المصدر، بأن البعثة الرياضية الجزائرية، من المقرر أن تتنقل إلى باريس، بتاريخ 23 أوت الجاري.