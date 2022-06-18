26 شاطئ مسموح للسباحة من أصل 35 في الشلف

حددت، السلطات الولائية، 26 شاطئا مسموح للسباحة من أصل 35 شاطئ على مستوى الشريط الساحلي لولاية الشلف، الذي يمتد على طول مسافة تقدر ب 126 كلم من حدود تيبازة شرقا إلى حدود مستغانم غربا.

كما حدد القرار الولائي رقم 1627 الصادر في 04 ماي 2021 الشواطئ المسموحة للسباحة. والتي تتوزع على 6 بلديات ساحلية وهي: بلدية بني حواء التي تتوفر على شاطئي تيغزة شرق وغرب. فضلا عن الشاطئ الكبير وبلدية وادي قوسين التي تضم المركزي، الدومية، وبوشغال.

إلى جانب بلدية تنس التي تتوفر على الشاطئ المركزي، ماريتة، وواد القصب. تليها بلدية سيدي عبد الرحمن التي تضم كل من شواطئ سيدي عبد الرحمن مركز كاف كالة. وواد الزبوج، واد الملح، الداتي، وتاغزولت شرق.

أما بلدية المرسى فتضم كل من المرسى شرق، المرسى غرب، تاغزولت غرب. والقطار شرق، عين حمادي، القلتة شرق والقلتة غرب. في وقت تضم فيه بلدية الزهرة على تاميست، الدشرية شرق، الدشرية غرب، والرمال الذهبية.

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