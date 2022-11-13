26 قاضيا يستفيدون من الخبرة الإيطالية في مكافحة الفساد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022.

وحسب بيان للوزارة، وفي إطار التعاون مع إيطاليا، سيشارك 26 قاضيا في ملتقى حول “مكافحة الفساد – الخبرة الإيطالية”.

الملتقى من تنشيط خبراء إيطاليين وسيعقد يوم 17 نوفمبر 2022، بالمدرسة العليا للقضاء.

وسيتم التطرق في هذا الملتقى إلى القواعد المتعلقة بمكافحة الفساد في النظام الإيطالي. وتسليط الضوء حول الإطار القانوني بعد عملية الإصلاح للسنوات العشر الأخيرة.

وسيتم التطرق للإجتهاد القضائي وتقنيات التحري ومسألة التعاون الدولي في المجال.

كما سيشارك رؤساء المجالس القضائية رفقة رؤساء محاكم الجنايات الابتدائية والإستئنافية ومستشارين في هذه المحاكم حضوريا أو عن بعد، في يوم دراسي حول “محكمة الجنايات: الواقع و الأفاق”.

وستم تنظيم هذا اليوم الدراسي، والذي يأتي في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية و القضائية، يوم 15 نوفمبر 2022، على مستوى قاعة المحاضرات التابعة للمحكمة العليا.

وسيتناول هذا اليوم الدراسي مختلف الجوانب المتعلقة بمحكمة الجنايات لاسيما تطورها التاريخي في الجزائر.

وكذا تشكيلة المحكمة، وتسبيب الأحكام وإجتهادات المحكمة العليا ذات الصلة بمحكمة الجنايات وغيرها من المسائل الأخرى.