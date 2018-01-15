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26 قتيلا و 100 جريح في هجوم مزدوج وسط بغداد

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26 قتيلا و 100 جريح في هجوم مزدوج وسط بغداد
بقلم ابتسام بوكتير

كشفت مصادر طبية عراقية، أنّ عدد قتلى التفجير الإرهابي المزدوج بوسط بغداد ارتفع إلى 26 قتيلا.

خلال هجوم نفده انتحارين مستهدفا تجمعا للعمال للبناء بوسط العراق

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