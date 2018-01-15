26 قتيلا و 100 جريح في هجوم مزدوج وسط بغداد

خلال هجوم نفده انتحارين مستهدفا تجمعا للعمال للبناء بوسط العراق
علمت "النهار" من مصدر مقرب، أن عناصر أمن دائرة بوحجار تمكنت اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة دعارة.
تنشط باحدى شقق عمارات حي 500 سكن وسط بلدية…
كشف، سعيد بن رقية، رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، أنّ عدم ترحيل جثة الحرّاق بودربالة إلى حد الساعة راجع إلى قرار القاضي.
الذي أسّس وقبل الطعن…
نظم اليوم طلاب المدرسة العليا للأساتذة مسيرة إنطلاقا من الإقامة باتجاه المدرسة.
حيث طوّق عناصر الشرطة المسيرة خوفا من حدوث إنزلاقات.
ورفع خلالها الطلاب المحتجون مطلبا واحدا…
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