26 لاعب جزائري في البطولة التونسية بسبب قانون لوناف الجديد !

تشهد البطولة الجزائرية لكرة القدم هجرة جماعية للاعبيها في الآونة الأخيرة، بعد صدور قانون لوناف العام الماضي، والذي ينص على حرية تنقل لاعبي إتحادات شمال إفريقيا بين دول “لوناف”.

وعرفت البطولة الجزائرية نزيفا لأبرز نجومها في الآونة الأخيرة، أين فضل العديد من اللاعبين الإحتراف في البطولة التونسية.

وكان ثنائي نصر حسين داي “رضوان زردوم”، و”محمد أمين طوقاي” آخر من إنتقلا إلى الدوري التونسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كما إنتقل صبيحة اليوم السبت اللاعب عبد الرحمان مزيان إلى نادي الترجي التونسي في صفقة إنتقال حرة من نادي العين الإماراتي.

وساهم قانون “لوناف” الجديد في إضعاف المنتخب الوطني المحلي الذي فشل في التأهل إلى منافسة الشان القادمة بعد الإقصاء أمام المنتخب المغربي.

وفقد المنتخب المحلي العديد من نجومه على غرار عبد الرؤوف بن غيث الذي إنتقل إلى الترجي الرياضي التونسي وعبد الرحمان مزيان الذي إنتقل هو الآخر إلى العيم الإماراتي.

للتذكير فإن قانون حرية تنقل اللاعبين العرب لم يطبق في الجزائر، على عكس معظم بلدان شمال إفريقيا.

قائمة 26 لاعب جزائري ينشطون في البطولة التونسية:

1- شتي الترجي التونسي

2- بن غيث الترجي التونسي

3- طيب مزياني الترجي التونسي

4- عبد الرحمان مزيان الترجي التونسي

5- بدران الترجي التونسي

6- محمد أمين طوقاي الترجي

7- بن ساحة الترجي التونسي

8- بوخنشوش النجم الساحلي

9- كريم عريبي النجم الساحلي

10- رضوان زردوم النجم الساحلي

11- بلخيثر النادي الإفريقي

12- رشيد آيت عثمان الصفاقسي

13- نذير قريشي الصفاقسي

14- إسلام باكير الصفاقسي

15- سفيان خليلي بن قردان

16- شتال بن زرت

17- الحيدوسي بنزرت

18- محمد أمين ماداني “الشابة”

19- محمد صبري بن براهيم تاطوني

20- زيان ايت مزيان يعزز إتحاد تطاوين

21- الجيلالي بن شنان إتحاد تاطواين

22- يوسف العيدودي إتحاد تطواين

23- هيثم غريب إتحاد تيطوان

24- مولاي عبد العزيز عبد الرزاق إتحاد تيطوان

25- محمد عناب القيروان

26- محمد عطية مستقبل سليمان