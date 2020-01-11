26 مصابا في 5 حوادث مرور بظرف ساعتين في معسكر!

خلفت 5 حوادث مرورية بشبكة الطرق لولاية معسكر، أمس الجمعة، وفي ظرف ساعتين من الزمن، 26 جريحا بإصابات متفاوتة.

وسجلت هذه الإصابات، بين مستعملي الطريق لاسيما المسافرين على متن حافلة على الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين سيق وحسين، في حادث وقع بين شاحنة للوزن الثقيل وحافلة لنقل المسافرين.

وتمثل الحادث الثاني في انحراف وانقلاب حافلة أخرى من نوع “طيوطا كواستر” لنقل المسافرين، بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلدية معسكر وبلدية ماوسة، مخلفا 8 مصابين بجروح مختلفة.

فيما تم تسجيل الحادث الثالث في حدود الساعة 14:2 ، وتمثل في اصطدام 3 سيارات بالطريق الوطني رقم 6 عند النقطة الكيلومترية “PK 36” ، وأدى الحادث لإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

و الحادث الرابع وقع في حدود الساعة 15:00، نتيجة انحراف سيارة من نوع “accent” واصطدامها بالرصيف بالمنطقة 8 ببلدية معسكر، مخلفا إصابة واحدة لسائق السيارة.

وتزامنت هذه الحوادث مع هطول الأمطار، أين يزيد احتمال الإنزلاقات وعدم القدرة على التحكم في المركبة وحجوب الرؤية، مع عدم التزام السائقين بقانون المرور، واهمالهم لقواعد السياقة الآمنة في حالة الإضطرابات الجوية.