26 مطربا جزائريا سيشاركون في الطبعة ال40 لمهرجان تيمقاد

سيحيي 26 مطربا من مختلف أنحاء الجزائر سهرات مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته ال40 التي ستكون هذه السنة وطنية.

وأعلن محافظ التظاهرة يوسف بوخنتاش خلال ندوة صحفية عن أسماء المطربين الذين سيتداولون على ركح مسرح الهواء الطلق بمدينة تيمقاد.

والذين من بينهم كادير الجابوني وفلة ونعيمة عبابسة والزهوانية ونعيمة الدزيرية ورابح عصمة وفريد حوامد وحميد بلبش ونواري نزار.

وأفاد بوخنتاش بأنه ستتم إقامة نشاط فني جواري قبيل انطلاق المهرجان الذي سيدوم من 26 إلى 30 جويلية.

مضيفا بأنه تم تقسيم هذا النشاط الجواري إلى جزأين أولهما سينظم من 15 إلى 23 جويلية عبر 9 بلديات.

وسيتضمن سهرات غنائية متنوعة من إحياء 12 مطربا من المنطقة.

إلى جانب معرض للفنون التشكيلية والصناعات التقليدية واستعراضات فلكلورية وفقرات مخصصة للأطفال.

الجزء الثاني من النشاط الجواري سيقام يومي 24 و25 جويلية عبر 7 دوائر.

هي باتنة وعين التوتة ومروانة وآريس وبريكة والمعذر ونقاوس، وهي سهرات فنية سيحييها 66 مطربا جلهم من الولاية.

وأشار بوخنتاش إلى أن النقل من وإلى مدينة تيمقاد لحضور سهرات المهرجان سيكون مجانيا.

مردفا بأنه “تم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ 400 دج لكل السهرات وجميع الفنانين.