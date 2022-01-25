26.4 مليون شخص في سن العمل بالجزائر

بلغ عدد السكان في سن العمل بالجزائر حوالي 26.4 مليون شخص في جويلية 2020. أي ما يمثل 59.6 بالمائة من عدد السكان الإجمالي.

وحسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات في تقريره السنوي، حول الديمغرافيا في الجزائر، فإن عدد السكان في سن العمل أي الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 59 سنة. بلغ 26 مليونا و364 ألف و88 شخص. حيث أن حصة السكان في سن العمل واصلت انخفاضها لتصل الى 59.6 بالمائة من إجمالي السكان القاطنة في جويلية 2020.

وفيما يخص عدد السكان بالجزائر الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فبلغ 4.66 مليون. حيث إنتقلت من 11.7 بالمائة من عدد السكان الاجمالي في 2019 الى 11.5 في 2020. أما الشريحة من 5 الى 15 سنة، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا من 30.6 بالمائة لتبلغ 3.82 مليون شخص.

في حين يشكل الافراد البالغون 60 سنة وما فوق 9.8 بالمائة من عدد السكان الإجمالي بالجزائر في 2020. وبلغت هذه الشريحة ما مجموعه 4.32 مليون شخص. منها 2.94 مليون شخص تفوق أعمارهم سن 65 سنة.

كما كشف التقرير، أن مجموع السكان الشباب بالجزائر أقل من 15 سنة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، بسن العمل فقد واصل منحاه التصاعدي مند 2007 ليبلغ 67.8 لكل 100 شخص. ويرجع هذا الارتفاع الى تزايد عدد الأفراد في فئة أقل من 15 سنة.

وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية من حيث الجنس، كشف الديوان عن هيمنة طفيفة لفئة الذكور بنسبة 50.7 بالمائة من العدد الإجمالي للقاطنة. أي بتعداد 22.42 مليون رجل مقابل 21.83 مليون امرأة.

وأضاف التقرير، أن عدد النساء في سن الانجاب اي من 15-49 سنة بلغ 11.1 مليون. حيث عرفت سنة 2020 تراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون. لأول مرة منذ سنة 2014 و بزيادة معتبرة في عدد الوفيات.

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